अशनूर कौर के घर से 'बाढ़' का वीडियो हुआ वायरल, बारिश समझ लिया? पर सच्चाई जानकर हो जाएंगे हैरान
अभिनेत्री अशनूर कौर ने मुंबई की भारी बारिश के दौरान अपने चौथे फ्लोर के अपार्टमेंट में पानी भरते हुए एक वीडियो साझा किया है।
वीडियो देखने के बाद उनके फॉलोअर्स काफी हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बारिश का पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्होंने सच सबके सामने रख दिया।
अशनूर ने बताया कि यह मानसून की बाढ़ नहीं थी, बल्कि उनकी बिल्डिंग की एक पाइप फट गई थी।
अशनूर की सफाई ने फैलाई जा रही गलत जानकारी को रोका
सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत बारिश को ही इसके लिए जिम्मेदार मान लिया था, लेकिन अशनूर के इस अपडेट ने गलत जानकारी को फैलने से रोक दिया।
एक यूजर ने इस पर अच्छे से अपनी बात रखते हुए लिखा, 'यह बारिश का पानी नहीं था; अशनूर ने पहले ही साफ कर दिया है कि पाइप फटने से ऐसा हुआ है, क्योंकि वह उपरी मंजिल पर रहती हैं। खबर डालने से पहले अपने तथ्यों को सही कर लें।'
अशनूर की यह बात हमें याद दिलाती है कि ऑनलाइन कोई भी जानकारी साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लेनी चाहिए।