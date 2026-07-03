अशनूर कौर के घर से 'बाढ़' का वीडियो हुआ वायरल, बारिश समझ लिया? पर सच्चाई जानकर हो जाएंगे हैरान

अशनूर की सफाई ने फैलाई जा रही गलत जानकारी को रोका

सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत बारिश को ही इसके लिए जिम्मेदार मान लिया था, लेकिन अशनूर के इस अपडेट ने गलत जानकारी को फैलने से रोक दिया।

एक यूजर ने इस पर अच्छे से अपनी बात रखते हुए लिखा, 'यह बारिश का पानी नहीं था; अशनूर ने पहले ही साफ कर दिया है कि पाइप फटने से ऐसा हुआ है, क्योंकि वह उपरी मंजिल पर रहती हैं। खबर डालने से पहले अपने तथ्यों को सही कर लें।'

अशनूर की यह बात हमें याद दिलाती है कि ऑनलाइन कोई भी जानकारी साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लेनी चाहिए।