बाल-बाल बचे अभिनेता क्षितिज धोलकिया, मुंबई में पेड़ ने कुचल दी कार; बोले- भगवान का शुक्र है.. मनोरंजन Jul 03, 2026

मुंबई में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई, जिसके चलते शहर में कई जगहों पर बाढ़ आ गई और जगह-जगह पेड़ भी गिर गए।

इसी दौरान 'नागिन 7' के अभिनेता क्षितिज धोलकिया, जो टीवी अभिनेत्री उर्वशी धोलकिया के बेटे भी हैं, तब बाल-बाल बच गए जब उनकी खड़ी कार पर एक विशालकाय पेड़ भरभराकर गिर पड़ा।

उन्होंने इस घटना का वीडियो साझा किया, जिसमें उनकी कार का हाल और बचाव कार्य दिखाई दे रहा था। क्षितिज ने कहा कि वे शुक्रगुजार हैं कि उस वक्त वे कार में मौजूद नहीं थे और हर कोई सुरक्षित है।