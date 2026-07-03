बाल-बाल बचे अभिनेता क्षितिज धोलकिया, मुंबई में पेड़ ने कुचल दी कार; बोले- भगवान का शुक्र है..
मुंबई में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई, जिसके चलते शहर में कई जगहों पर बाढ़ आ गई और जगह-जगह पेड़ भी गिर गए।
इसी दौरान 'नागिन 7' के अभिनेता क्षितिज धोलकिया, जो टीवी अभिनेत्री उर्वशी धोलकिया के बेटे भी हैं, तब बाल-बाल बच गए जब उनकी खड़ी कार पर एक विशालकाय पेड़ भरभराकर गिर पड़ा।
उन्होंने इस घटना का वीडियो साझा किया, जिसमें उनकी कार का हाल और बचाव कार्य दिखाई दे रहा था। क्षितिज ने कहा कि वे शुक्रगुजार हैं कि उस वक्त वे कार में मौजूद नहीं थे और हर कोई सुरक्षित है।
मुंबई बाढ़ के बीच क्षितिज ने बचाव कर्मियों को धन्यवाद दिया
क्षितिज ने इस मुश्किल घड़ी में फौरन मदद पहुंचाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड का शुक्रिया अदा किया।
दरअसल, मुंबई में भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। इसके बावजूद शहर के कुछ इलाकों में 140 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे कई जगहों पर पानी भर गया और यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।