‘रामायण’ में कव्वाली, एआर रहमान के ‘मंगल रंग’ पर सोशल मीडिया में छिड़ी बहस

एआर रहमान का फिल्म 'रामायण' के लिए आया नया गाना 'मंगल रंग' ऑनलाइन लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं बटोर रहा है। यह गाना भगवान राम और सीता के विवाह प्रसंग के लिए बना है।

इसमें कव्वाली से प्रेरित संगीत इस्तेमाल किया गया है। कई श्रोताओं को लगता है कि यह संगीत रामायण जैसे महाकाव्य की पारंपरिक भावना के साथ मेल नहीं खा रहा है।

कुछ प्रशंसक इस गीत की तुलना रहमान के पुराने गानों, जैसे 'कुन फया कुन' से कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग चाहते थे कि इसमें भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों और संस्कृत के बोलों का ज्यादा इस्तेमाल होता, ताकि यह कहानी के साथ बेहतर बैठता।