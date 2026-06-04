दीपिका कक्कड़ का चौंकाने वाला खुलासा, मामूली दर्द से सामने आया बड़ा ट्यूमर मनोरंजन Jun 04, 2026

दीपिका कक्कड़ पित्ताशय में दर्द की शिकायत लेकर एक सामान्य जांच के लिए अस्पताल पहुंची थीं, लेकिन वहां जो हुआ, उसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।

उनके सी-रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) टेस्ट में, जो शरीर में सूजन का पता लगाने के लिए किया जाता है, में इसका स्तर सामान्य से थोड़ा बढ़ा हुआ पाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने और गहराई से जांच करने का फैसला किया।

स्कैन में उनके पेट में एक बड़ा ट्यूमर दिखा, जिसे डॉक्टरों ने आसपास के कुछ टिश्यू के साथ सर्जरी करके निकाल दिया।

उनका यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं कभी-कभी अनजाने में ही सामने आ जाती हैं, जब उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती।