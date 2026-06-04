दीपिका कक्कड़ का चौंकाने वाला खुलासा, मामूली दर्द से सामने आया बड़ा ट्यूमर

दीपिका कक्कड़ का चौंकाने वाला खुलासा, मामूली दर्द से सामने आया बड़ा ट्यूमर
दीपिका कक्कड़ पित्ताशय में दर्द की शिकायत लेकर एक सामान्य जांच के लिए अस्पताल पहुंची थीं, लेकिन वहां जो हुआ, उसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
उनके सी-रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) टेस्ट में, जो शरीर में सूजन का पता लगाने के लिए किया जाता है, में इसका स्तर सामान्य से थोड़ा बढ़ा हुआ पाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने और गहराई से जांच करने का फैसला किया।
स्कैन में उनके पेट में एक बड़ा ट्यूमर दिखा, जिसे डॉक्टरों ने आसपास के कुछ टिश्यू के साथ सर्जरी करके निकाल दिया।
उनका यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं कभी-कभी अनजाने में ही सामने आ जाती हैं, जब उनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती।
कैंसर की पहचान के लिए CRP टेस्ट अकेला काफी नहीं
CRP टेस्ट खून में शरीर की सूजन का पता लगाते हैं और ये संक्रमण या ऑटोइम्यून बीमारियों की ओर इशारा कर सकते हैं, न कि केवल कैंसर का।
जैसा कि डॉ. अमित उपाध्याय बताते हैं, 'सिर्फ CRP के आधार पर कैंसर की पहचान या उसे खारिज नहीं किया जा सकता है।'
डॉ. अमित आगे कहते हैं कि पेट के ट्यूमर कई बार बिना किसी स्पष्ट लक्षण के धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से शुरुआती लक्षण अक्सर तब तक नहीं दिखते, जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए।