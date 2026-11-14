'महाभारत' के 'कर्ण' भूपेंद्र सिंह को 10 साल की कैद, जानलेवा गोलीबारी में कोर्ट का बड़ा फैसला

'महाभारत' के 'कर्ण' भूपेंद्र सिंह को 10 साल की कैद, जानलेवा गोलीबारी में कोर्ट का बड़ा फैसला
लेखन नेहा शर्मा
टीवी शो 'जय महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाने वालेअभिनेता भूपेंद्र सिंह कोउत्तर प्रदेश की अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2023 में हुई गोलीबारी से जुड़ा है। अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने और हथियार कानून के उल्लंघन का दोषी पाया। सजा के साथ अदालत ने उन पर भारी जुर्माना भी लगाया है।
सबूतों की कमी के चलते तीन सह-आरोपियों को बरी किया गया
एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वहीं इस मामले में सह-आरोपी बनाए गए 3 अन्य लोगों ज्ञान सिंह, जीवन सिंह उर्फ जोवनदीप और गुरजंत सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसी आधार पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। इस तरह एक ही मामले में भूपेंद्र सिंह को सजा मिली, जबकि बाकी तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में राहत मिल गई।