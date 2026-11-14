'महाभारत' के 'कर्ण' भूपेंद्र सिंह को 10 साल की कैद, जानलेवा गोलीबारी में कोर्ट का बड़ा फैसला

एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, वहीं इस मामले में सह-आरोपी बनाए गए 3 अन्य लोगों ज्ञान सिंह, जीवन सिंह उर्फ जोवनदीप और गुरजंत सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसी आधार पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। इस तरह एक ही मामले में भूपेंद्र सिंह को सजा मिली, जबकि बाकी तीन आरोपियों को सबूतों के अभाव में राहत मिल गई।