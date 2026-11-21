दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद में होने वाले कॉन्सर्ट से ठीक पहले विवाद खड़ा हो गया है। चंडीगढ़ के एक सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. पंडितराव धरेणवर ने उनके चार गानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इन गानों में शराब, नशे और हथियारों का इस्तेमाल दिखाया गया है, जो गलत संदेश देते हैं। उन्होंने शुक्रवार को होने वाले इस कॉन्सर्ट से पहले इन चारों गानों को गाने की सूची से हटाने की मांग की है। यह कार्यक्रम दिलजीत के 'ऑरा इंडिया टूर 2026' का हिस्सा है।