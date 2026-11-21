दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट पर बड़ा बवाल, शराब, नशे और हथियारों को बढ़ावा देने का आरोप; शिकायत दर्ज
दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद में होने वाले कॉन्सर्ट से ठीक पहले विवाद खड़ा हो गया है। चंडीगढ़ के एक सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. पंडितराव धरेणवर ने उनके चार गानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इन गानों में शराब, नशे और हथियारों का इस्तेमाल दिखाया गया है, जो गलत संदेश देते हैं। उन्होंने शुक्रवार को होने वाले इस कॉन्सर्ट से पहले इन चारों गानों को गाने की सूची से हटाने की मांग की है। यह कार्यक्रम दिलजीत के 'ऑरा इंडिया टूर 2026' का हिस्सा है।
नहीं हटाए गाने तो कोर्ट जाएंगे शिकायतकर्ता
ये शिकायत स्थानीय अधिकारियों को भेजी गई है। इसमें अदालत के एक पुराने आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें नशे और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। अगर ये गाने नहीं हटाए गए तो डॉ. पंडितराव धरेणवर अदालत जाने की तैयारी में हैं। पिछले हफ्ते दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट में भी ऐसा ही विवाद हुआ था, वहीं अहमदाबाद शो की सुरक्षा के लिए 1,300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, बम की जांच करने वाली टीम और ड्रोन तैनात किए जाएंगे।