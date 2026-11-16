दिवंगत अभिनेत्री निम्मी की 2 करोड़ की जायदाद पर पूर्व नौकर की बुरी नजर, धोखाधड़ी का केस हुआ दर्ज

शेख ने साल 2003 से लेकर 2020 में निम्मी के निधन तक उनके और उनके पति अली रजा के घर में नौकर और केयरटेकर के तौर पर काम किया था, लेकिन अब उन पर आरोप है कि उन्होंने निम्मी की वसीयत को नजरअंदाज किया और उनकी संपत्ति को बिना इजाजत बेचने की कोशिश की।

यह कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि निम्मी की वसीयत को अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट से मंजूरी मिलना बाकी है।

वहीं, वसीयत में नामित लाभार्थी और निष्पादक अपनी जायज संपत्ति वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।