दिवंगत अभिनेत्री निम्मी की 2 करोड़ की जायदाद पर पूर्व नौकर की बुरी नजर, धोखाधड़ी का केस हुआ दर्ज
लेखन अंशिका शुक्ला
दिवंगत अभिनेत्री निम्मी की देखभाल करने वाले असगर अहमद शेख पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं।
उन पर निम्मी की जुहू में स्थित संपत्ति और करीब 2 करोड़ रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट को गलत तरीके से हड़पने का इल्जाम है।
पुलिस का कहना है कि शेख ने निम्मी के असली वारिसों से यह सब अपने फायदे के लिए हड़प लिया।
शेख पर निम्मी की संपत्ति बेचने का आरोप
शेख ने साल 2003 से लेकर 2020 में निम्मी के निधन तक उनके और उनके पति अली रजा के घर में नौकर और केयरटेकर के तौर पर काम किया था, लेकिन अब उन पर आरोप है कि उन्होंने निम्मी की वसीयत को नजरअंदाज किया और उनकी संपत्ति को बिना इजाजत बेचने की कोशिश की।
यह कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि निम्मी की वसीयत को अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट से मंजूरी मिलना बाकी है।
वहीं, वसीयत में नामित लाभार्थी और निष्पादक अपनी जायज संपत्ति वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।