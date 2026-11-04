नमित मल्होत्रा ने रामायण सीक्वल पर की बात, बोले- तीसरा भाग अब 2028 में आएगा
बहुप्रतीक्षित महाकाव्य फिल्म 'रामायण' की रिलीज टाइमलाइन को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। निर्माता नमित मल्होत्रा ने बताया है कि फिल्म का दूसरा भाग अब 2027 की बजाय 2028 में रिलीज होगा।
उनका कहना है कि वे फिल्म के फिनाले को और भी ज्यादा शानदार बनाना चाहते हैं। वहीं, फिल्म का पहला भाग दिवाली से पहले 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगा।
इन भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म 'रामायण'
अगर दर्शकों को फिल्म पसंद आती है, तो 'रामायण' को 3 हिस्सों में बनाया जा सकता है। इस फिल्म को भारतीय और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में बनाया जा रहा है, ताकि यह दुनिया भर के फैंस तक पहुंच सके।
नीतेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये है।
इसके भव्य पैमाने को देखते हुए इसकी तुलना 'अवतार' और 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से हो रही है।
फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर 28 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में हुआ था।