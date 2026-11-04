नमित मल्होत्रा ने रामायण सीक्वल पर की बात, बोले- तीसरा भाग अब 2028 में आएगा

अगर दर्शकों को फिल्म पसंद आती है, तो 'रामायण' को 3 हिस्सों में बनाया जा सकता है। इस फिल्म को भारतीय और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में बनाया जा रहा है, ताकि यह दुनिया भर के फैंस तक पहुंच सके।

नीतेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रणबीर कपूर और यश जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे। इस प्रोजेक्ट का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये है।

इसके भव्य पैमाने को देखते हुए इसकी तुलना 'अवतार' और 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से हो रही है।

फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर 28 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में हुआ था।