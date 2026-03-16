ऑस्कर 2026: जेसी बकले बनीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, एम्मा स्टोन और केट हडसन को पछाड़ मारी बाजी

जीत

ऑस्कर में भावुक पल, बेस्ट एक्ट्रेस बनते ही रो पड़ीं जेसी

जैसे ही 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' के लिए जेसी के नाम की घोषणा हुई, वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाईं। मंच पर अपना नाम सुनते ही जेसी फूट-फूटकर रोने लगीं। डॉल्बी थिएटर में मौजूद तमाम दिग्गजों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। 'हैमनेट' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में जेसी की ये जीत बेहद खास रही, क्योंकि उन्होंने इस रेस में एम्मा स्टोन, केट हडसन, रोज़ बर्न और रेनेट रीन्सवे जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया।