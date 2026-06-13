श्रीनिवास राव का महा-कारनामा, 94 की उम्र में गंभीर बीमारी के बीच सिर्फ 77 दिनों में बना डाली फिल्म 'सिंग गीतम' मनोरंजन Jun 13, 2026

94 साल के दिग्गज फिल्ममेकर सिंगीतम श्रीनिवास राव ने सिनेमा जगत में एक अद्भुत और अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया है। उनकी नई तेलुगु फिल्म 'सिंग गीतम' महज 77 दिनों की शूटिंग में बनकर पूरी हो गई, जो 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज भी हो चुकी है। इस खास प्रोजेक्ट का निर्माण 'कल्कि 2898 AD' के निर्देशक नागा अश्विन ने किया है।

राव की ढलती उम्र और सेहत का ख्याल रखते हुए फिल्म की टीम ने एक जबरदस्त वर्चुअल सिस्टम तैयार किया था। इसकी मदद से वे उन दिनों भी घर बैठे-बैठे ही दृश्यों को निर्देशित कर लेते थे, जब सेट पर आने की उनकी स्थिति नहीं होती थी। शूटिंग के आखिरी दिनों में गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद दिग्गज निर्देशक अपनी धुन के पक्के रहे और उन्होंने इस फिल्म को हर हाल में पूरा करके ही दम लिया।