93 की उम्र में एलेन बर्स्टिन को मिला बड़ा सम्मान, गोल्डन लायन से नवाजे जाने की कहानी है खास
मनोरंजन
मशहूर अभिनेत्री एलन बर्स्टन, जो अभी 93 साल की हैं, उन्हें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार दिया गया है।
यह पुरस्कार सिनेमा और अभिनय के क्षेत्र में दशकों तक उनके जबरदस्त योगदान को पहचान देता है। इस साल यह फेस्टिवल 2 से 12 सितंबर तक चल रहा है।
एलन हैं 'ट्रिपल क्राउन' विजेता
एलन 'द एक्सॉर्सिस्ट' और 'हाउस ऑफ कार्ड्स' जैसी क्लासिक फिल्मों में अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। वह उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने ऑस्कर, टोनी और कई एमी अवॉर्ड जीते हैं।
इसी उपलब्धि को 'ट्रिपल क्राउन ऑफ एक्टिंग' कहा जाता है। फेस्टिवल में उनकी फिल्म 'फ्लेश इम्पैक्ट' भी दिखाई गई है।
इसका निर्देशन मैगी गिलेनहाल ने किया है। यह फिल्म कल्पना करती है कि अगर मर्लिन मुनरो 100 साल की उम्र तक जीवित रहतीं, तो उनकी जिंदगी कैसी होती।