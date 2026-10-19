81 साल के रॉड स्टीवर्ट ने दिल की सर्जरी के बाद बताया अपना हाल, कहा- मैं कमाल महसूस कर रहा हूं

रॉड अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हें। अपनी रिकवरी के हिस्से के तौर पर उन्होंने 400 मीटर तैराकी की और हाल ही में अपनी पत्नी पेनी लैंकेस्टर के साथ एक चैरिटी गाला में भी शामिल हुए।

अगस्त में दिल के ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और पिछले टूर रद्द होने के बावजूद, उन्होंने ठान लिया है कि 2027 में वे अमेरिका, कनाडा और यूरोप में फैंस को आखिरी रॉक एंड रोल टूर देंगे।

उनकी पत्नी लैंकेस्टर ने बताया कि उनके स्वास्थ्य बिगड़ने में ऊंचाई से जुड़ी समस्याओं का भी हाथ था। हालांकि, उनका कहना है कि रॉड 2027 में फिर से परफॉर्म करने और अपने फैंस से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हें।