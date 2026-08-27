तेलुगु अभिनेता जी.वी. नारायण राव का हुआ निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

नारायण ने अपने सफर की शुरुआत कुरुमाडाली गांव से की थी। उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय की ट्रेनिंग ली। साल 1976 में आई फिल्म 'अंतुलेनी कथा' से उन्होंने डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें नंदी अवॉर्ड भी मिला।

इस फिल्म ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। 'मुत्याला पल्लकी' जैसी फिल्मों में भी उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जिसके बाद वे यादगार सहायक किरदारों में नजर आने लगे।

पर्दे के पीछे उनकी रजनीकांत से बहुत गहरी दोस्ती थी और चिरंजीवी के साथ भी उनका मजबूत रिश्ता रहा। वे कई टीवी शोज में भी दिखे, जिससे वे नए तरह के दर्शकों से जुड़ पाए।

तेलुगु मनोरंजन की दुनिया में उनका यह लंबा सफर हमेशा एक खास छाप छोड़ेगा।