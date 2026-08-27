तेलुगु अभिनेता जी.वी. नारायण राव का हुआ निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
तेलुगु सिनेमा में करीब 50 सालों तक अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता जी.वी. नारायण राव का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है।
वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे थे। बुधवार को उनके निधन की खबर सामने आई, जिसके बाद मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (MAA) और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सबने उनके सिनेमा में दिए योगदान को याद किया।
नारायण ने 'अंतुलेनी कथा' से की थी शानदार शुरुआत, जीता था नंदी अवॉर्ड
नारायण ने अपने सफर की शुरुआत कुरुमाडाली गांव से की थी। उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय की ट्रेनिंग ली। साल 1976 में आई फिल्म 'अंतुलेनी कथा' से उन्होंने डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें नंदी अवॉर्ड भी मिला।
इस फिल्म ने उन्हें बहुत पहचान दिलाई। 'मुत्याला पल्लकी' जैसी फिल्मों में भी उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जिसके बाद वे यादगार सहायक किरदारों में नजर आने लगे।
पर्दे के पीछे उनकी रजनीकांत से बहुत गहरी दोस्ती थी और चिरंजीवी के साथ भी उनका मजबूत रिश्ता रहा। वे कई टीवी शोज में भी दिखे, जिससे वे नए तरह के दर्शकों से जुड़ पाए।
तेलुगु मनोरंजन की दुनिया में उनका यह लंबा सफर हमेशा एक खास छाप छोड़ेगा।