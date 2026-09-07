दिल्ली नहीं, अब इस जगह होंगे में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
मनोरंजन
इस साल एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह इस बार दिल्ली से हटकर गुजरात के एकता नगर में आयोजित होगा।
इस महीने के अंत तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये सम्मान प्रदान करेंगी, ऐसी उम्मीद है। यह एकता नगर, गुजरात के लिए एक बेहद खास अवसर होगा।
जानिए किसे मिला पुरस्कार?
ये पुरस्कार 2024 में बनी फिल्मों को दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब `आर्टिकल 370` को मिला। वहीं, यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपने नाम किया।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड ममूटी और कार्तिक आर्यन, दोनों ने जीता। आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बनी अपनी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन (नॉन-फीचर) का सम्मान मिला।