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सुपरस्टार ममूटी को तीसरी बार मिला ये बड़ा सम्मान, पोस्ट में जताया आभार
अभिनेता ममूटी को मिला ये बड़ा सम्मान

सुपरस्टार ममूटी को तीसरी बार मिला ये बड़ा सम्मान, पोस्ट में जताया आभार

लेखन ज्योति सिंह
May 25, 2026
05:12 pm
क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ बड़ी खुशखबरी साझा की है। उन्हें केरलम के कोट्टायम स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह उपाधि अभिनेता को 5 साल से ज्यादा समय तक भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दी गई है। 'डॉक्टर ऑफ लेटर्स' की उपाधि प्राप्त करने के बाद, ममूटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आभार जताया है।

सम्मान

ममूटी को तीसरी बार मिली मानद की उपाधि

केरलम के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर ममूटी को यह सम्मान दिया है। बता दें, यह ममूटी को दी जाने वाली तीसरी मानद डॉक्टरेट की उपाधि है। इससे पहले उन्हें 2010 में कालीकट विश्वविद्यालय और केरल विश्वविद्यालय से इसी तरह के सम्मान मिले थे। विश्वविद्यालय ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में भारतीय सिनेमा में उनके द्वारा दिए गए अपार योगदान के चलते उन्हें सम्मानित किया है।

आभार

ममूटी ने सम्मान मिलने पर जताया आभार

अभिनेता ने सोशल मीडिया अकाउंट पर समाराेह की तस्वीरें साझा की हैं। उन्हाेंने लिखा, 'आज महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से केरल के राज्यपाल द्वारा मानद उपाधि प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूं। इस यादगार सफर में हर कदम पर मेरा साथ देने वाले आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूं।' बता दें, ममूटी ने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्में की हैं। उन्हें आखिरी बार मोहनलाल के साथ फिल्म 'पैट्रियट' (2026) में देखा गया था।

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