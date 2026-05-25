सुपरस्टार ममूटी को तीसरी बार मिला ये बड़ा सम्मान, पोस्ट में जताया आभार

केरलम के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर ममूटी को यह सम्मान दिया है। बता दें, यह ममूटी को दी जाने वाली तीसरी मानद डॉक्टरेट की उपाधि है। इससे पहले उन्हें 2010 में कालीकट विश्वविद्यालय और केरल विश्वविद्यालय से इसी तरह के सम्मान मिले थे। विश्वविद्यालय ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में भारतीय सिनेमा में उनके द्वारा दिए गए अपार योगदान के चलते उन्हें सम्मानित किया है।

आभार

ममूटी ने सम्मान मिलने पर जताया आभार

अभिनेता ने सोशल मीडिया अकाउंट पर समाराेह की तस्वीरें साझा की हैं। उन्हाेंने लिखा, 'आज महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से केरल के राज्यपाल द्वारा मानद उपाधि प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूं। इस यादगार सफर में हर कदम पर मेरा साथ देने वाले आप सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूं।' बता दें, ममूटी ने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्में की हैं। उन्हें आखिरी बार मोहनलाल के साथ फिल्म 'पैट्रियट' (2026) में देखा गया था।