72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: राजकुमार पेरियासामी बने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, फिल्म 'अमरन' ने जीते 3 बड़े पुरस्कार
क्या है खबर?
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में साई पल्लवी की बेहतरीन फिल्म 'अमरन' ने अपना जबरदस्त दबदबा दिखाते हुए कुल 3 बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिए हैं। फिल्म के शानदार निर्देशन के लिए राजकुमार पेरियासामी को 'सर्वश्रेष्ठ निर्देशक' के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। इसके साथ ही फिल्म को बेहतरीन संपादन के लिए 'बेस्ट एडिटिंग' और संगीतकार जीवी प्रकाश को फिल्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले संगीत के लिए 'बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर' का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है।
कहानी
शहीद मेजर मुकुंद की वीरता पर बनी 'अमरन
ये फिल्म भारतीय सेना के जांबाज शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन के अदम्य साहस और वास्तविक जीवन पर आधारित एक इमोशनल एक्शन-ड्रामा है।
फिल्म में शिवकार्तिकेयन ने मेजर मुकुंद और साई पल्लवी ने उनकी पत्नी इंदु की मुख्य भूमिका निभाई है।
कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ उनके जांबाज मिशन और सर्वोच्च बलिदान को इसमें बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है।
ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी समेत अन्य भाषाओं में उपलब्ध है।
3 पुरस्कार जीतकर फिल्म की पूरी टीम बेहद उत्साहित हैं।
ट्विटर पोस्ट
'अमरन' की बड़ी जीत
#72ndNationalFilmAwards! 🏆— Nandhinisk (@itz_nandhinisk) July 18, 2026
Amaran receives 3 national awards🔥🤩
🏆 Best Director: Rajkumar Periyasamy 🙌💥
✂️ Best Editing: Amaran 😎🔥
🎵 Best Background Score: @gvprakash
😎🔥#Amaran #NationalFilmAwards pic.twitter.com/CuSGUc5gBb