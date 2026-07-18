'अमरन' का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में धमाका

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: राजकुमार पेरियासामी बने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, फिल्म 'अमरन' ने जीते 3 बड़े पुरस्कार

लेखन नेहा शर्मा 07:16 pm Jul 18, 202607:16 pm

क्या है खबर?

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में साई पल्लवी की बेहतरीन फिल्म 'अमरन' ने अपना जबरदस्त दबदबा दिखाते हुए कुल 3 बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिए हैं। फिल्म के शानदार निर्देशन के लिए राजकुमार पेरियासामी को 'सर्वश्रेष्ठ निर्देशक' के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। इसके साथ ही फिल्म को बेहतरीन संपादन के लिए 'बेस्ट एडिटिंग' और संगीतकार जीवी प्रकाश को फिल्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले संगीत के लिए 'बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर' का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है।