67 साल की मैडोना को न्यूडिटी से हुई बोरियत, बोलीं - अब तो हर कोई...
67 साल की हो चुकी मैडोना ने अब साफ कह दिया है कि अब वह लोगों को चौंकाने के लिए न्यूडिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगी।
उन्होंने हाल ही में 'इंटरव्यू मैगजीन' से बात करते हुए कहा, 'अब मैं न्यूड नहीं दिखना चाहती, क्योंकि आजकल तो हर कोई न्यूड दिख रहा है।'
उनका कहना है कि अब वह अलग तरीके से सोचकर और अपने स्टाइल को अपनाकर सबसे अलग दिखना चाहती हैं।
मैडोना ने आलोचकों को 'संकीर्ण सोच वाला' भी बताया। उनका मानना है कि ये आलोचक अक्सर उनके काम के पीछे छिपे गहरे अर्थ को नहीं समझ पाते।
मैडोना ने कही ये बात
4 जून को टाइम्स स्क्वायर में एक सरप्राइज कॉन्सर्ट में, मैडोना ने 'कन्फेशंस II' के साथ अपनी फैशन विरासत का सम्मान किया।
यह उनके 2005 के एल्बम का एक विजुअल सीक्वल है। इस शो में मैडोना के कुछ मशहूर आउटफिट्स दिखाए गए, जैसे गुच्ची जैकेट और सेंट लॉरेंट बूट्स।
उनकी स्टाइलिस्ट रीटा मेल्सन ने बताया कि उन्होंने सालों से मैडोना के पहने हुए कपड़ों को फिर से देखा। उनका मकसद यह दिखाना था कि फैशन मैडोना की कहानियों को बताने में कितना अहम रहा है।
यह प्रोजेक्ट उनके 2005 के मशहूर एल्बम 'कन्फेशंस ऑन अ डांस फ्लोर' का ही एक विजुअल फॉलो-अप है।