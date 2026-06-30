इमरान हाशमी की देखने लायक दमदार फिल्में

इमरान हाशमी की वो 5 दमदार फिल्में, जिनमें उन्होंने अपनी अदाकारी से सबको चौंकाया

लेखन ज्योति सिंह 08:47 am Jun 30, 202608:47 am

क्या है खबर?

इमरान हाशमी बड़े पर्दे पर 'शिवम पंडित' बनकर दोबारा लौट रहे हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'आवारापन 2' का टीजर जारी हो गया है, जो 2007 में इसी नाम से रिलीज हुई फिल्म का सीक्वल होगी। फिल्म में उनकी आशिकी, दीवानगी और गाने हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर छा चुके हैं। खैर, पिछले कुछ साल में इमरान ने ऐसी कई फिल्में की हैं, जिन्होंने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया है। कुछ ऐसी ही फिल्मों पर डालें एक नजर।