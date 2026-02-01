रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर के बाहर चलीं गोलियां, जांच में जुटी पुलिस

फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई के जुहू इलाके में स्थित आवास के बाहर फायरिंग की एक घटना हुई है। कुछ अज्ञात लोगों ने घर के बाहर कई राउंड गोलियां चलाईं और फरार हो गए। गनीमत रही कि इस गोलाबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि, रोहित के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान करने में जुटी हैं।

सुरक्षा पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की जानकारी सामने आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनी गई, जिसके तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जोनल यूनिट और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मामले की जांच जारी है। एहतियात के तौर पर इलाके की तुरंत घेराबंदी कर दी गई है और वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

ट्विटर पोस्ट रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी #WATCH | Mumbai | Unidentified assailants fired four rounds outside the residence of film director Rohit Shetty last night



Mumbai Police says, "Following this, heavy police security has been deployed around Rohit Shetty's residence in Juhu. The police are currently… pic.twitter.com/XZlzspFeMU — ANI (@ANI) February 1, 2026

बयान मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा? मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है। कमिश्नर के मुताबिक, इमारत पर किसी ने फायरिंग की है। जोनल पुलिस और क्राइम ब्रांच इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। एक आधिकारिक अपडेट में पुलिस ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने निर्देशक के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग की। पुलिस इस मामले की हर संभावित एंगल से जांच कर रही है ताकि दोषियों की पहचान की जा सके।

जांच हर पहलू से की जा रही जांच अधिकारियों ने ये जानकारी भी दी कि मामले की जांच अंतरराष्ट्रीय गिरोहों के साथ संभावित संबंधों के एंगल से भी की जा रही है।फिलहाल, रोहित और उनके परिवार ने इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है। बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच ये घटना सामने आई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह गोलीबारी केवल डराने के मकसद से की गई थी या इसके पीछे कोई और वजह है।