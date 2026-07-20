मुंबई में स्पाइडर-मैन का 3D जाल, फिल्म से पहले ही फैंस हुए बेकाबू

यह बिलबोर्ड शहर के साथ-साथ ऑनलाइन भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसके कई वायरल वीडियो भी सामने आ चुके हैं, जिनमें फैंस फिल्म को लेकर अपना उत्साह दिखा रहे हैं।

इस फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रीटॉन ने किया है। इसमें टॉम हॉलैंड, जेडया, सैडी सिंक, जॉन बर्नथल, मार्क रफालो और जैकब बटालन जैसे कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म 'नो वे होम' की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी दिखाती है, जहां पीटर पार्कर एक ऐसी दुनिया में रहता है, जहां उसे कोई नहीं पहचानता।

दर्शक इसे 30 जुलाई से भारत में 6 भाषाओं में 2D और 3D दोनों फॉर्मेट में देख पाएंगे।