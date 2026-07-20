मुंबई में स्पाइडर-मैन का 3D जाल, फिल्म से पहले ही फैंस हुए बेकाबू
मुंबई में एक शानदार 3D स्पाइडर-मैन बिलबोर्ड लगाया गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। इस बिलबोर्ड पर स्पाइडर-मैन को ऊपर बैठा दिखाया गया है, बड़े-बड़े जालों के साथ।
इसे देखकर लगता है मानो वह किसी बहुत बड़ी चीज को अपनी जालों में फंसा रहा हो। दरअसल, यह बिलबोर्ड 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' फिल्म की चर्चा का हिस्सा है।
यह फिल्म 30 जुलाई, 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।
रिलीज से पहले चर्चा में है 'स्पाइडर-मैन'
यह बिलबोर्ड शहर के साथ-साथ ऑनलाइन भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसके कई वायरल वीडियो भी सामने आ चुके हैं, जिनमें फैंस फिल्म को लेकर अपना उत्साह दिखा रहे हैं।
इस फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रीटॉन ने किया है। इसमें टॉम हॉलैंड, जेडया, सैडी सिंक, जॉन बर्नथल, मार्क रफालो और जैकब बटालन जैसे कलाकार नजर आएंगे। यह फिल्म 'नो वे होम' की घटनाओं के 4 साल बाद की कहानी दिखाती है, जहां पीटर पार्कर एक ऐसी दुनिया में रहता है, जहां उसे कोई नहीं पहचानता।
दर्शक इसे 30 जुलाई से भारत में 6 भाषाओं में 2D और 3D दोनों फॉर्मेट में देख पाएंगे।