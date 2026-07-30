25 साल के रोहित ने किया कमाल, मलयालम फिल्मों को एनीमे बनाकर रातों-रात छा गए

फाइनेंस की दुनिया छोड़कर कला के क्षेत्र में आने के बाद, रोहित इन दृश्यों में जान डालने के लिए मिडजर्नी और सीडांस जैसे AI टूल्स का सहारा लेते हैं।

उनका मानना है कि उनके ये एनीमे एडिट्स उनके पैशन प्रोजेक्ट, 'किवा' में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी इस काम से जोड़ना चाहते हैं।

मिलन ने कहा, 'मैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं और उनमें से कुछ को अपने सहायक किरदारों के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूं।'