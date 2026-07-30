25 साल के रोहित ने किया कमाल, मलयालम फिल्मों को एनीमे बनाकर रातों-रात छा गए
तिरुवनंतपुरम के रहने वाले 25 वर्षीय रोहित मिलन इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से पुरानी मलयालम फिल्मों के दृश्य को एनीमे का नया अंदाज दिया है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
उनका इंस्टाग्राम पेज काफी लोकप्रिय हो गया है। इस पेज पर उन्होंने मोहनलाल की फिल्म 'नारासिम्हम' में उनकी नदी में आने और 'स्पदिकम' में आडु थोमा के मशहूर लुक जैसे कई दृश्य को एनीमे स्टाइल में दिखाया है।
रोहित ने पुरानी यादों को एक नए और ताजे अंदाज के साथ बेहतरीन तरीके से पेश किया है।
रोहित मिडजर्नी और सीडांस का करते हैं इस्तेमाल
फाइनेंस की दुनिया छोड़कर कला के क्षेत्र में आने के बाद, रोहित इन दृश्यों में जान डालने के लिए मिडजर्नी और सीडांस जैसे AI टूल्स का सहारा लेते हैं।
उनका मानना है कि उनके ये एनीमे एडिट्स उनके पैशन प्रोजेक्ट, 'किवा' में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी इस काम से जोड़ना चाहते हैं।
मिलन ने कहा, 'मैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं और उनमें से कुछ को अपने सहायक किरदारों के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूं।'