2026 में रिलीज होंगी ये बहुप्रतीक्षित फिल्में

बॉक्स ऑफिस पर मचेगा कोहराम, साल के बचे हुए महीनों में इन 4 फिल्मों का इंतजार

लेखन अंशिका शुक्ला 10:01 am Jun 14, 202610:01 am

क्या है खबर?

साल 2026 के आखिरी 6 महीने फिल्म प्रेमियों के लिए बेहद शानदार होने वाले हैं। इस दौरान 4 बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच अभी से जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है और उम्मीद है कि ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। आइए जानते हैं कि इस सूची में कौन-सी धमाकेदार फिल्में शामिल हैं।