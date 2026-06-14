बॉक्स ऑफिस पर मचेगा कोहराम, साल के बचे हुए महीनों में इन 4 फिल्मों का इंतजार
क्या है खबर?
साल 2026 के आखिरी 6 महीने फिल्म प्रेमियों के लिए बेहद शानदार होने वाले हैं। इस दौरान 4 बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच अभी से जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है और उम्मीद है कि ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। आइए जानते हैं कि इस सूची में कौन-सी धमाकेदार फिल्में शामिल हैं।
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'मैसा' और 'मिर्जापुर: द मूवी'
फिल्म 'मैसा' भारत की पहली एक महिला केंद्रित एक्शन फिल्म है। इसमें रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इसका निर्देशन राविंद्र पुल्ले ने किया है। ये फिल्म साल 2026 के आखिरी तक रिलीज होगी। 'मिर्जापुर: द मूवी' का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इसमें पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया) और अली फजल (गुड्डू पंडित) सहित वेब सीरीज की मुख्य स्टार कास्ट नजर आएगी। यह फिल्म 4 सितंबर, 2026 को रिलीज होगी।
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'किंग' और 'रामायण पार्ट 1'
फिल्म 'किंग' के जरिए शाहरुख खान लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ बेटी सुहाना खान और दीपिका पादुकोण दिखाई देंगी। ये फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को रिलीज होगी। नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' में रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुख्य भूमिका में है। 2,000 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 8 नवंबर, 2026 को रिलीज होगी।