विजय देवरकोंडा के 'अनहाइप' ने किया धमाका, सिर्फ 2 हफ्तों में की इतने करोड़ की कमाई
मनोरंजन
विजय देवरकोंडा के नए स्किन केयर ब्रांड अनहाइप के 10,000 वी.डी. सिग्नेचर रूटीन सिर्फ 2 हफ्तों में बिक गए, जिससे कंपनी ने 1.3 करोड़ रुपये कमाए।
शुरुआत में ब्रांड ने आसान रोजाना की त्वचा देखभाल पर ध्यान दिया था। इसके प्रोडक्ट्स में फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन शामिल थे और ये एक्ने सेफ और ब्राइटनिंग, दोनों तरह के विकल्पों में मौजूद थे।
अनहाइप में ये है खास
इस पहली सफलता को देखते हुए अनहाइप अब अपने रेगुलर एक्ने सेफ और ब्राइटनिंग रूटीन की बिक्री 3 अक्टूबर से unhype.in पर शुरू कर रहा है।
विजय ने अपने फैंस को इस प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही और प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध होंगे।
प्रोडक्ट्स का इतनी जल्दी बिक जाना दिखाता है कि भारतीय त्वचा की जरूरतों के हिसाब से बने आसान और खास स्किन केयर प्रोडक्ट्स की लोगों में काफी मांग है।