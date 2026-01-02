कौन है IIT हैदराबाद के छात्र एडवर्ड नाथन वर्गीज, जिनको मिला 2.5 करोड़ रुपये का पैकेज?

ऑफर समर इंटर्नशिप के बाद मिला ऑफर 21 वर्षीय वर्गीज को जॉब ऑफर 2 महीने की समर इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) के तौर पर मिला है। वर्गीय जुलाई से ऑप्टिवर के नीदरलैंड कार्यालय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में शामिल होंगे। इंटर्नशिप के लिए चुने गए 2 IIT हैदराबाद के छात्रों में वे एकमात्र थे, जिन्हें PPO प्राप्त हुआ। ऑप्टिवर में इंटर्नशिप के दौरान, वर्गीस ने 2 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के बाद 6 सप्ताह की एक परियोजना पूरी की थी।

पहचान कौन हैं एडवर्ड नाथन वर्गीज? हैदराबाद में जन्में वर्गीय अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में थे। यहां उन्होंने सातवीं से 12वीं तक पढ़ाई की है। IIT हैदराबाद में प्रवेश के पहले वर्ष से ही उन्होंने प्रतियोगी प्रोग्रामिंग पर ध्यान दिया और देश के शीर्ष 100 कोडर्स में जगह बनाई। कैंपस में उनका उल्लेखनीय कार्य रहा, जहां उन्होंने करियर सर्विसेज कार्यालय के समग्र प्रमुख के रूप में काम कर 8 छात्र प्रबंधकों की मुख्य टीम का प्रबंधन किया। इससे पहले, वे इंटर्नशिप सेल समन्वयक बने थे।

