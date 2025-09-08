उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिले और पाठ्यक्रम की होगी जांच, योगी का आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की जांच के आदेश दिए

लेखन गजेंद्र 12:01 pm Sep 08, 202512:01 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की बड़े पैमाने पर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कॉलेजों की मान्यता, प्रवेश नियमों का पालन और पाठ्यक्रम से जुड़ी जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष जांच दल गठित करने की बात कही है। टीमों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो पूर्ण अधिकार और पारदर्शिता के साथ निरीक्षण करेंगे।