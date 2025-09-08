उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिले और पाठ्यक्रम की होगी जांच, योगी का आदेश
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की बड़े पैमाने पर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कॉलेजों की मान्यता, प्रवेश नियमों का पालन और पाठ्यक्रम से जुड़ी जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष जांच दल गठित करने की बात कही है। टीमों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो पूर्ण अधिकार और पारदर्शिता के साथ निरीक्षण करेंगे।
जांच
संस्थानों को देना होगा शपथ पत्र
इंडिया टुडे के मुताबिक, जांच के दौरान सभी शैक्षणिक संस्थानों को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें केवल मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की बात होगी। अधिकारी पाठ्यक्रमों की सूची और उनके आधिकारिक स्वीकृति पत्रों की जांच करके इन घोषणाओं का सत्यापन करेंगे। राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि गैर-मान्यता प्राप्त कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई होगी। जांच कब से शुरू होगी, अभी यह जानकारी नहीं दी गई है।
कार्रवाई
गैर-मान्यता प्राप्त कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों देना होगा पूरा हर्जाना
रिपोर्ट के मुताबिक, किसी कॉलेज में गैर-मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पाए जाने पर प्रभावित छात्रों को ब्याज सहित उनकी फीस की पूरी राशि वापस देना होगा और संस्थानों के प्रबंधन को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक जिले से 15 दिन में सरकार को एक समेकित निरीक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण होगा।