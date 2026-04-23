UP बोर्ड 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी, ऐसे चेक करें

टॉप

टॉपर भी लड़कियां

हाईस्कूल में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने 97.83 प्रतिशत अंक पाकर टॉप किया। बाराबंकी की अदिति 97.50 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परी वर्मा 97.33 प्रतिशत अंक पाकर तीसरे स्थान पर रहीं। इंटर में सीतापुर की शिखा वर्मा 97.60 प्रतिशत के साथ टॉप रहीं। बरेली की नंदनी गुप्ता और बाराबंकी की श्रेया वर्मा 97.20 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहीं।