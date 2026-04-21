CBSE का नया नियम: 2026 से छात्रों को पढ़नी होंगी दो भारतीय भाषाएँ, विदेशी भाषाओं का क्या?

अंग्रेजी माध्यम के स्कूल अब भारतीय भाषाओं पर देंगे जोर

दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इस बदलाव के लिए तैयारी में जुट गए हैं। कुछ स्कूल हिंदी, संस्कृत या क्षेत्रीय भाषाओं को नए विकल्प के रूप में शामिल कर रहे हैं। वहीं, कुछ स्कूलों ने विदेशी भाषाओं को केवल अतिरिक्त कौशल कक्षाओं तक सीमित रखने की योजना बनाई है, उन्हें मुख्य विषय के तौर पर नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बदलाव का मतलब यह भी है कि कुछ भाषा शिक्षकों को स्कूल में क्लब चलाने या दूसरे विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अगर आप अभी छठी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो यह नई नीति आपकी 2030-31 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं तक लागू रहेगी।