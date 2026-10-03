CAT 2026: सिर्फ एक दिन का आखिरी मौका, 5 अक्टूबर से खुलेगी सुधार विंडो

CAT 2026 की परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत अंक हों। हालांकि, SC, ST या PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 45 प्रतिशत है। स्नातक के आखिरी साल के छात्र और वे उम्मीदवार जिनके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, वे भी तय शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेशनल योग्यता वाले उम्मीदवार जैसे CA, CS, ICWA (CMA) या FIAI भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे जरूरी प्रतिशत के मानदंड पूरे करते हों।