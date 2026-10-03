CAT 2026: सिर्फ एक दिन का आखिरी मौका, 5 अक्टूबर से खुलेगी सुधार विंडो
सामान्य प्रवेश परीक्षा (CAT) 2026 के उम्मीदवारों के लिए एक अहम जानकारी है! आवेदन में सुधार करने की विंडो 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे खुलेगी और अगले ही दिन यानी 6 अक्टूबर को शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है और फीस का भुगतान कर दिया है, वे इस दौरान अपनी फोटो, हस्ताक्षर या टेस्ट के लिए पसंदीदा राज्य/शहर में बदलाव कर सकते हैं।
CAT 2026: योग्यता मानदंड और आरक्षण
CAT 2026 की परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत अंक हों। हालांकि, SC, ST या PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 45 प्रतिशत है। स्नातक के आखिरी साल के छात्र और वे उम्मीदवार जिनके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, वे भी तय शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेशनल योग्यता वाले उम्मीदवार जैसे CA, CS, ICWA (CMA) या FIAI भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे जरूरी प्रतिशत के मानदंड पूरे करते हों।