CBSE 12वीं के पुनर्मूल्यांकन परिणाम में अवनी केजरीवाल टॉपर बन गई हैं

CBSE 12वीं बोर्ड: छात्रा को मिले थे 95.2 प्रतिशत अंक, पुनर्मूल्यांकन करवाने पर हुए 100 फीसदी

क्या है खबर?

रांची की छात्रा अवनी केजरीवाल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की टॉपर बन गई हैं। पुनर्मूल्यांकन परिणाम में उसने 500 में से पूरे 500 अंक हासिल किए और वाणिज्य संकाय में देश के सबसे ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों में शामिल हो गईं। दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) सेल टाउनशिप, धुर्वा की इस छात्रा को CBSE की ओर से पहले 13 मई को जारी हुए परिणाम में 95.2 प्रतिशत अंक मिले थे।