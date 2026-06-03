NEET UG परीक्षा: NTA 14 जून को जारी करेगी प्रवेश पत्र, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफलाइन परीक्षा पर लगाई मुहर
NEET-UG परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) 14 जून को NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी करने जा रहा है। दरअसल, 3 मई को होने वाली मूल परीक्षा पेपर लीक की चिंताओं के कारण रद्द कर दी गई थी। अब 22 लाख से भी ज्यादा छात्र 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे के बीच यह परीक्षा फिर से देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को ऑफलाइन ही रखने का दिया निर्देश
छात्र अपना एडमिट कार्ड neet.nta.nic.in या examinationservices.nic.in पर जाकर अपने एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 11 भाषाओं में पेन-एंड-पेपर मोड में ही होगी, जिनमें हिंदी, तमिल, मलयालम और बंगाली जैसी भाषाएं शामिल हैं। परीक्षा का फॉर्मेट पहले जैसा ही रहेगा: कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे (फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45-45 और बायोलॉजी से 90 प्रश्न होंगे), जो कुल 720 अंकों के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से कराने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा है कि जुलाई में इस विषय पर दोबारा सुनवाई होगी, लेकिन अभी यह पुनः परीक्षा ऑफलाइन ही आयोजित की जाएगी।