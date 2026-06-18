NEET-UG 2026 प्रवेश पत्र: NTA ने खत्म किया बैंक विवरण का झंझट, अब आसानी से करें डाउनलोड करियर Jun 18, 2026

NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अब बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी नहीं रखा है। ऐसे में आप बिना किसी देरी के तुरंत अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि फीस रिफंड की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी, जिससे छात्रों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।