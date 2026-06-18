NEET-UG 2026 प्रवेश पत्र: NTA ने खत्म किया बैंक विवरण का झंझट, अब आसानी से करें डाउनलोड
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NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर आई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अब बैंक अकाउंट की जानकारी देना जरूरी नहीं रखा है। ऐसे में आप बिना किसी देरी के तुरंत अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि फीस रिफंड की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी, जिससे छात्रों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।
NEET परीक्षा 21 जून को
यह परीक्षा 21 जून को होने वाली है। सभी छात्र आधिकारिक NEET वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अपने परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय को ध्यान से देख लें और आखिरी समय की हड़बड़ी से बचने के लिए इसे पहले ही प्रिंट करवा लें। अपनी तैयारी पर ध्यान दें और शांत मन से परीक्षा का सामना करें। परीक्षा का दिन अब बेहद करीब है।