NEET UG 2026 प्रवेश पत्र जारी, 3 मई को होगी परीक्षा

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तरीका

अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपनी आवेदन संख्या, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन करें। परीक्षा वाले दिन प्रिंटेड प्रवेश पत्र के साथ कोई भी वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट) साथ ले जाना बिल्कुल न भूलें। घड़ी, फोन जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर पर ही छोड़कर जाएं, क्योंकि इन्हें परीक्षा हॉल में ले जाने की इजाजत नहीं है। आपकी परीक्षा के लिए हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ!