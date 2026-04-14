कर्नाटक SSLC छात्र ध्यान दें! जून में आ रहे हैं नतीजे, इस आसान तरीके से देखें अपना स्कोर

karresults.nic.in पर नतीजे कैसे चेक करें?

नतीजे देखने के लिए सबसे पहले karresults.nic.in पर जाएं। वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालें। पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 नंबर होने चाहिए और कुल मिलाकर भी 33% चाहिए। अगर आप पास नहीं हुए तो घबराएं नहीं, बोर्ड पूरक परीक्षाएं भी करवाता है, जिससे आप फिर से अपनी परीक्षा दे सकते हैं।