कर्नाटक SSLC छात्र ध्यान दें! जून में आ रहे हैं नतीजे, इस आसान तरीके से देखें अपना स्कोर
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क्या आपके कर्नाटक SSLC के नतीजों का इंतजार है? बोर्ड ने अभी तक पक्की तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद है कि नतीजे जून में आ जाएंगे। पिछले साल 13 जून को नतीजे घोषित हुए थे। इसलिए, kseab.karnataka.gov.in और karresults.nic.in पर अपनी नजर बनाए रखें।
karresults.nic.in पर नतीजे कैसे चेक करें?
नतीजे देखने के लिए सबसे पहले karresults.nic.in पर जाएं। वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालें। पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 नंबर होने चाहिए और कुल मिलाकर भी 33% चाहिए। अगर आप पास नहीं हुए तो घबराएं नहीं, बोर्ड पूरक परीक्षाएं भी करवाता है, जिससे आप फिर से अपनी परीक्षा दे सकते हैं।