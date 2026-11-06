ICAI ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन का परीक्षा परिणाम घोषित किया, कंसिका और महक गुप्ता अव्वल

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन की परीक्षा अब एक साल में 3 बार होती है, जो जनवरी, मई और सितंबर में कराई जाती है।

परीक्षा कोर्स के हिसाब से 3 अलग-अलग स्तर पर होता है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर सर्टिफाइड होने के लिए अभ्यर्थियों को सभी कोर्स के स्तर उत्तीर्ण करना जरूरी होता है।

इस बार की फाउंडेशन परीक्षा में पुरुषों ने बाजी मारी है, जिनकी उत्तीर्ण प्रतिशत 20.47 और महिलाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 17.32 है।