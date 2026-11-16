ओडिशा 10वीं बोर्ड 2027: 5 लाख छात्रों के लिए बड़ा ऐलान, 12 मार्च से होगी परीक्षा

10वीं कक्षा के छात्रों के लिए अहम जानकारी है। ओडिशा बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च, 2027 तक चलेंगी। सभी पेपर सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। गणित के पेपर के लिए छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा का पूरा टाइमटेबल माध्यमिक शिक्षा मंडल (BSE) ओडिशा की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।