ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित

ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित, 9 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा

लेखन गजेंद्र 08:13 pm Nov 10, 202608:13 pm

क्या है खबर?

भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा परिषद (CISCE) ने मंगलवार को इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) यानी 10वीं और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) यानी 12वीं के बोर्ड परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी है। ICSE की परीक्षाएं 15 फरवरी, 2027 से शुरू होंगी और 31 मार्च, 2027 को खत्म होंगी। ISC की परीक्षाएं 9 फरवरी से शुरू होंगी और 8 अप्रैल, 2027 को खत्म होंगी। परीक्षा में बैठने वाले छात्र वेबसाइट cisce.org से विषयवार तिथि चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।