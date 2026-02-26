CBSE स्कूलों में कक्षा 6 से 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, विदेशी भाषा का विकल्प होगी अंग्रेजी

भाषा

अंग्रेजी की जगह फ्रेंच या जर्मन भाषा चुनने वाले छात्रों का क्या होगा?

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जिन स्कूलों में कक्षा 6 में अभी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वहां 2 भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी एकमात्र ऐसी "विदेशी" भाषा होगी, जिसे पढ़ाया जा सकता है। अगर कक्षा 6 में कोई छात्र तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी की जगह फ्रेंच या जर्मन पढ़ना चाहेगा तो उसे अंग्रेजी छोड़नी होगी और 2 अन्य भारतीय भाषाएं साथ में पढ़नी होगी। इसमें मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली समेत 9 भाषाओं का चयन किया जा सकेगा।