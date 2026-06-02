CBSE ने 12वीं परिणामों के पुनर्मूल्यांकन और अंक सत्यापन के लिए पोर्टल खोला

CBSE ने 12वीं परिणामों के पुनर्मूल्यांकन और अंक सत्यापन के लिए पोर्टल खोला, ऐसे करें आवेदन

लेखन गजेंद्र 10:37 am Jun 02, 202610:37 am

क्या है खबर?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कई बार देरी के बाद आखिरकार मंगलवार को कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल खोल दिया है। CBSE ने एक्स पर एक पोस्ट साझा कर छात्रों से आवेदन जमा करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशात्मक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने का आग्रह किया है। बोर्ड ने वीडियो में अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को चरण-दर-चरण समझाया है।