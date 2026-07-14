तीन भाषा नीति पर CBSE का बड़ा फैसला सामने आया है

CBES ने 2027-28 से 10वीं पास करने के लिए तीसरी भाषा की आंतरिक परीक्षा अनिवार्य की

लेखन आबिद खान 12:47 pm Jul 14, 202612:47 pm

क्या है खबर?

तीन भाषा नीति पर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ा कदम उठाया है। CBSE ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा को अनिवार्य योग्यता विषय बना दिया है। 2027-28 के शैक्षणिक वर्ष से ये लागू होगा। हालांकि, 10वीं के छात्रों के लिए तीसरी भाषा बोर्ड परीक्षा का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन छात्रों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र पाने के लिए स्कूल द्वारा आयोजित आंतरिक मूल्यांकन पास करना जरूरी होगा।