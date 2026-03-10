CBSE के 12वीं का गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर छाया

CBSE का गणित प्रश्नपत्र मचा रहा धूम, QR कोड से खुल रहा 1987 का संगीत वीडियो

लेखन गजेंद्र 10:37 am Mar 10, 202610:37 am

क्या है खबर?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। इस बीच, CBSE के 12वीं के गणित प्रश्नपत्र ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। दरअसल, बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र पर छपे एक QR कोड को जब छात्र स्कैन कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रश्नपत्र नहीं बल्कि 1987 का एक पुराना संगीत वीडियो दिखाई दे रहा है। यह वीडियो ब्रिटिश गायक रिक एस्टली के गीत 'नेवर गोना गिव यू अप' का है।