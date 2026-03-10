CBSE का गणित प्रश्नपत्र मचा रहा धूम, QR कोड से खुल रहा 1987 का संगीत वीडियो 

LOADING...
CBSE के 12वीं का गणित का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर छाया

लेखन गजेंद्र
Mar 10, 2026
10:37 am
क्या है खबर?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। इस बीच, CBSE के 12वीं के गणित प्रश्नपत्र ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। दरअसल, बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र पर छपे एक QR कोड को जब छात्र स्कैन कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रश्नपत्र नहीं बल्कि 1987 का एक पुराना संगीत वीडियो दिखाई दे रहा है। यह वीडियो ब्रिटिश गायक रिक एस्टली के गीत 'नेवर गोना गिव यू अप' का है।

सोशल मीडिया पर साझा किया प्रश्नपत्र

CBSE की ओर से 12वीं की गणित परीक्षा सोमवार 9 मार्च को सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक हुई थी। प्रश्नपत्र में सबसे ऊपर एक QR कोड दिया गया था, जिसे सत्यापन के उद्देश्य से शामिल किया गया था। कई छात्रों का दावा है कि QR कोड स्कैन करने पर उन्हें 1987 के मशहूर संगीत वीडियो पर रीडायरेक्ट कर दिया। यह गाना 'रिकरोलिंग' नामक इंटरनेट प्रैंक से जुड़ा हुआ है। कई लोगों ने इसका वीडियो बनाकर साझा किया है।

ट्विटर पोस्ट

एक छात्रा ने QR कोड स्कैन का वीडियो बनाया

CBSE ने नहीं दिया कोई बयान

सोशल मीडिया पर छात्र इसे साझा कर मजाक कर रहे हैं। यह घटना बोर्ड परीक्षाओं के मौसम का एक विचित्र हिस्सा बन चुकी है। बताया जा रहा है कि यह प्रैंक 'रिकरोलिंग' से संबंधित है, जो इंटरनेट पर प्रचलित एक मजाक है। इसमें उपयोगकर्ताओं को उनकी अपेक्षा के विपरीत रिक एस्टली के गाने का म्यूजिक वीडियो तक ले जाया जाता है। हालांकि, अभी तक बोर्ड ने इस बात का विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि यह संबंध कैसे सामने आया।

