ज्यूरिख इंश्योरेंस भारत में अपनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी मौजूदगी को लगातार बढ़ा रहा है। कंपनी ने 2028 के मध्य तक हैदराबाद में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर लगभग 1,000 करने की योजना बनाई है।

इस विस्तार का मुख्य मकसद ज्यादा स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स बनाना और नए डिजिटल खतरों का सामना करने के लिए साइबर बीमा को मजबूत करना है।

ज्यूरिख ने हाल ही में ब्रिटिश बीमा कंपनी बीजली का अधिग्रहण किया था और यह नया कदम इसी के बाद उठाया गया है। इससे यह साफ होता है कि ज्यूरिख साइबर बीमा के क्षेत्र में अपनी धाक जमाना चाहता है और हैदराबाद इस पूरी रणनीति का एक अहम हिस्सा होगा।