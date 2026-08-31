जोमैटो के हैदराबाद में 250 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

कंपनी का यह कदम अपने परिचालन को और ज्यादा चुस्त बनाने की योजना का हिस्सा है। जोमैटो अपने कस्टमर सर्विस से जुड़े ज्यादातर काम बाहरी पार्टनर कंपनियों को सौंपना चाहती है।

इसका मुख्य लक्ष्य लागत कम करना और इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले फूड डिलीवरी बाजार में अपनी जगह बनाए रखना है। जिन कर्मचारियों पर इस फैसले का असर पड़ेगा, उन्हें कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलेगा। साथ ही, उन्हें नई नौकरी ढूंढने में भी मदद की जाएगी।