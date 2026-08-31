जोमैटो के हैदराबाद में 250 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी
बिज़नेस
जोमैटो हैदराबाद में अपना कस्टमर सपोर्ट सेंटर बंद करने वाली है। इस फैसले से लगभग 250 कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी।
पिछले 6 महीनों में कंपनी ने अपने कस्टमर सपोर्ट मॉडल में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद, सोमवार को ही कर्मचारियों को इस खबर की जानकारी दी गई।
कस्टमर सर्विस का काम होगा आउटसोर्स
कंपनी का यह कदम अपने परिचालन को और ज्यादा चुस्त बनाने की योजना का हिस्सा है। जोमैटो अपने कस्टमर सर्विस से जुड़े ज्यादातर काम बाहरी पार्टनर कंपनियों को सौंपना चाहती है।
इसका मुख्य लक्ष्य लागत कम करना और इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले फूड डिलीवरी बाजार में अपनी जगह बनाए रखना है। जिन कर्मचारियों पर इस फैसले का असर पड़ेगा, उन्हें कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलेगा। साथ ही, उन्हें नई नौकरी ढूंढने में भी मदद की जाएगी।