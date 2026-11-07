जोमैटो ने लिमिटलेस डिलीवरी सेवा लॉन्च की है

जोमैटो पर अब 40 किलोमीटर दूर के रेस्तरां से मंगवा सकेंगे खाना, शुरू की नई सेवा

क्या है खबर?

फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने 'लिमिटलेस डिलीवरी' नाम का एक नया फीचर पेश किया है। इसके जरिए यूजर्स अपने शहर में 40 किलोमीटर तक दूर स्थित रेस्तरां से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इस फीचर का मकसद ग्राहकों को ज्यादा रेस्तरां तक ​​पहुंच देना है, जिसमें उनके घरों से दूर स्थित लोकप्रिय खाने-पीने की जगहें भी शामिल हैं। यह फीचर अब 7 शहरों- बेंगलुरु, दिल्ली NCR, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, पुणे और हैदराबाद के यूजर्स लिए उपलब्ध है।