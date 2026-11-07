जोमैटो पर अब 40 किलोमीटर दूर के रेस्तरां से मंगवा सकेंगे खाना, शुरू की नई सेवा
क्या है खबर?
फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने 'लिमिटलेस डिलीवरी' नाम का एक नया फीचर पेश किया है। इसके जरिए यूजर्स अपने शहर में 40 किलोमीटर तक दूर स्थित रेस्तरां से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इस फीचर का मकसद ग्राहकों को ज्यादा रेस्तरां तक पहुंच देना है, जिसमें उनके घरों से दूर स्थित लोकप्रिय खाने-पीने की जगहें भी शामिल हैं। यह फीचर अब 7 शहरों- बेंगलुरु, दिल्ली NCR, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, पुणे और हैदराबाद के यूजर्स लिए उपलब्ध है।
उपयोग
कैसे कर सकेंगे सेवा का उपयोग?
पहले ग्राहक ज्यादातर उन्हीं रेस्तरां से ऑर्डर कर पाते थे, जो उनके आस-पास होते थे। 'लिमिटलेस डिलीवरी' की मदद से ग्राहक पूरे शहर के रेस्तरां खोज सकते हैं और वहां से ऑर्डर कर सकते हैं।
इसके लिए उन्हें रेस्तरां तक जाने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं है।
'एक्सप्लोर मोर' सेक्शन के अंतर्गत एक समर्पित लिंक उन रेस्तरां को दिखाएगा, जो इस सुविधा में उपलब्ध हैं, वहीं यूजर ऐप पर सीधे किसी रेस्तरां को खोज सकते हैं।
प्रतिद्वंद्वी
स्विगी भी दे रही ऐसी ही सुविधा
ग्राहकों को और अधिक सुविधा देने के लिए स्विगी ने अक्टूबर की शुरुआत में एक 'मल्टी-रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग' फीचर पेश किया।
इसकी मदद से यूजर एक ही ऑर्डर में 5 अलग-अलग रेस्तरां से खाना चुन सकते हैं और एक ही बार में पेमेंट पूरा कर सकते हैं। ऑर्डर देने से पहले ग्राहक अलग-अलग कार्ट की तुलना भी कर सकते हैं।
हालांकि, हर रेस्तरां का खाना अलग-अलग तैयार किया जाता है और डिलीवर भी अलग-अलग ही होता है।