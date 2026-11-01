दीपिंदर गोयल के वियरेबल टेंपल के आज रात से शुरू होंगे प्री-ऑर्डर

भारत में टेंपल की कीमत 85,000 रुपये रखी गई है। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से जितने चाहें उतने डिवाइस चुन सकते हैं और ऑर्डर फाइनल करने से पहले अपनी डिलीवरी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

प्री-ऑर्डर के दिन पेमेंट की जानकारी ली जाती है, लेकिन पैसे तुरंत नहीं काटे जाते। ऑर्डर करने के लगभग 3 महीने के भीतर इसकी डिलीवरी मिलने की उम्मीद है।

अगर, डिलीवरी से पहले ग्राहक का मन बदल जाता है तो रिफंड की सुविधा भी मिलेगी।