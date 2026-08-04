श्रीधर वेंबू ने UBI छोड़ डीप टेक को बताया आय बढ़ाने का तरीका

जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबू ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) का विरोध किया है। उनका मानना है कि शिक्षकों, किसानों और गैर-तकनीकी पेशों से जुड़े दूसरे लोगों की आय बढ़ाने के लिए डीप टेक डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए।

हाल ही में उन्होंने एक्स पर एक उदाहरण देते हुए बताया कि स्विट्जरलैंड के शिक्षक कुछ ही दिनों के वेतन में आईफोन खरीद सकते हैं, लेकिन भारत के शिक्षकों को इसके लिए कई महीनों की कमाई लग जाती है। वेंबू का मानना है कि यह फर्क सिर्फ बेहतर तकनीक और अच्छी नीतियों की वजह से है।