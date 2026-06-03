टिक-टॉक प्रमुख झांग यीमिंग बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर, मुकेश अंबानी को पछाड़ा 

टिक-टॉक अमेरिका के ट्रांसफर से बढ़ी दौलत

बाइटडांस अमेरिका में नियामकीय चुनौतियों का सामना कर रही थी। इसके बावजूद, इस साल की शुरुआत में कंपनी ने टिक-टॉक के अमेरिकी कारोबार का एक हिस्सा ओरेकल के नेतृत्व वाले एक समूह को ट्रांसफर कर दिया।

इस कदम से निवेशकों का विश्वास बढ़ा और यीमिंग की संपत्ति में 24 अरब डॉलर (करीब 2,200 अरब रुपये) से ज्यादा का इजाफा हुआ।

बाइटडांस इस साल AI पर 70 अरब डॉलर (करीब 6,500 अरब रुपये) तक खर्च करने की योजना बना रहा है, जिससे यीमिंग की दौलत में और भी उछाल आ सकता है।

इस सूची में गौतम अडाणी 117.4 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि मुकेश अंबानी 86.9 अरब डॉलर (करीब 8,100 अरब रुपये) के साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं।