ज़ेरोधा ने लॉन्च किया लाइफ साइकिल फंड 2031, 100 रुपये से कर सकते हैं निवेश शुरू

जैसे-जैसे 2031 करीब आता जाएगा, यह फंड अपने आप ऊंचे जोखिम वाले एसेट्स (जैसे शेयर) से हटकर बॉन्ड और सोने जैसे सुरक्षित एसेट्स में निवेश कर देगा। इसमें आप केवल 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं।

इसमें कोई लॉक-इन पीरियड नहीं है। हालांकि, एग्जिट लोड लागू हो सकता है। टैक्स के नजरिए से इसे इक्विटी फंड ही माना जाएगा। जब यह फंड मैच्योर होगा तो आप चाहें तो अपना पैसा निकाल सकते हैं या फिर निवेशित रह सकते हैं।

उस समय के लागू नियमों के हिसाब से इस फंड को सबसे करीब मैच्योर होने वाले लाइफ साइकिल फंड के साथ मिलाया भी जा सकता है।