जेरोधा CEO नितिन कामथ ने BMC चुनाव के चलते शेयर बाजार बंद रखने पर उठाया सवाल
क्या है खबर?
जेरोधा के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नितिन कामथ ने BMC चुनाव के चलते आज (15 जनवरी) शेयर बाजार बंद रहने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजारों का एक स्थानीय नगर निकाय चुनाव के कारण बंद होना कई सवाल खड़े करता है। ऐसे समय में जब भारतीय बाजारों की वैश्विक स्तर पर भागीदारी बढ़ रही, इस तरह का फैसला योजना की कमी और दूरगामी असर को न समझ पाने की ओर इशारा करता है।
असर
अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के दौर में स्थानीय असर
कामथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय शेयर बाजारों के अंतरराष्ट्रीय लिंक हैं और इन पर विदेशी निवेशकों की भी नजर रहती है। ऐसे में केवल मुंबई के नगर निगम चुनाव के कारण बाजार बंद करना सही रणनीति नहीं लगती। इससे ट्रेडिंग, निवेश और वैश्विक भरोसे पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से यह साफ होता है कि हम अभी वैश्विक सोच से काफी पीछे हैं।
संबंध
प्रोत्साहन और फैसलों का संबंध
अपने पोस्ट में कामथ ने दिग्गज निवेशक चार्ली मंगर के कथन का हवाला देते हुए कहा, "मुझे प्रोत्साहन दिखाओ, मैं नतीजा दिखा दूंगा।" उनका कहना था कि यह छुट्टी इसलिए भी मौजूद है, क्योंकि इसे खत्म करने का विरोध करने का किसी को खास प्रोत्साहन नहीं है। जब तक फैसलों से जुड़े लोग खुद इसका असर नहीं झेलते, तब तक सिस्टम में बदलाव की कोई ठोस पहल होती नहीं दिखती।
चुनौती
वैश्विक निवेशकों का भरोसा चुनौती
कामथ ने इशारों में कहा कि ऐसे फैसले यह भी बताते हैं कि भारत को वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। बाजार की निरंतरता, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार फैसले लेना बेहद जरूरी है। गर भारत को एक गंभीर, भरोसेमंद और मजबूत निवेश गंतव्य बनना है, तो स्थानीय कारणों से बाजार बंद करने की नीति पर दोबारा सोच करना बहुत जरूरी होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पोस्ट
Indian stock exchanges are closed today for Mumbai's municipal elections.— Nithin Kamath (@Nithin0dha) January 15, 2026
The fact that our exchanges, which have international linkages, are shut down for a local municipal election shows poor planning and a serious lack of appreciation for second-order effects.
As Munger…