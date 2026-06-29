जेरोधा ने SEBI से टॉप मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस के लिए किया आवेदन

मंजूरी मिलने पर कंपनी कर पाएगी IPOs प्रबंधित

अगर, इस लाइसेंस को मंजूरी मिलती है तो जेरोधा आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों (IPOs) को मैनेज करना शुरू कर सकेगी और कंपनियों को फंड जुटाने में मदद भी कर पाएगी।

इस कदम से जेरोधा JM फाइनेंशियल और कोटक महिंद्रा कैपिटल जैसे बड़े नामों के साथ इसी श्रेणी में शामिल हो जाएगा। यह फैसला कंपनी के उस कदम के बाद आया है, जब उसने अपने कॉइन प्लेटफॉर्म पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश की सुविधा शुरू की थी। इससे जेरोधा अपने ग्राहकों को एक ही जगह पर अपनी पूंजी बढ़ाने के और भी कई विकल्प देना चाहती है।