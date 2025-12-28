जेप्टो कर रही बाजार में सार्वजनिक होने की तैयारी, दाखिल किए दस्तावेज
क्या है खबर?
क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो ने गोपनीय रूप से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए मसौदा पत्र दाखिल किए हैं। कंपनी की 1.3 अरब डॉलर (11,000-12,000 करोड़ रुपये) जुटाने और जुलाई से सितंबर, 2026 के बीच सार्वजनिक होने का लक्ष्य रख रही है। सूत्रों ने बताया है कि मॉर्गन स्टेनली, एक्सिस कैपिटल, HSBC, गोल्डमैन सैक्स, JM फाइनेंशियल, IIFL सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल इस इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं।
कारण
क्याें गोपनीय तरीके से दाखिल किए दस्तावेज?
आदित पालिचा के नेतृत्व वाली कंपनी लगभग 11,000 करोड़ रुपये की नई पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है और बाकी रकम शुरुआती निवेशकों से जुटाएगी, जो शेयर बिक्री की पेशकश कर रहे हैं। कंपनी ने गोपनीय फाइलिंग के तहत अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को जमा कराया है। यह तरीका जारीकर्ताओं के पास IPO लॉन्च करने से पहले अपनी पेशकश में बदलाव करने का अवसर देता है।
स्थिति
क्या है वर्तमान में कंपनी की स्थिति?
जेप्टो तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स क्षेत्र में इटरनल और स्विगी की प्रतिस्पर्धी कंपनी है, जिसने 15 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 12 लाख एक्टिव यूजर जोड़े हैं। अक्टूबर, 2025 में अंतिम फंड जुटाने के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन 7 अरब डॉलर (630 अरब रुपये) था। वित्तीय वर्ष 2025 के अंत में इसका राजस्व 2024 के 4,498 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 11,109 करोड़ रुपये हो गया और घाटा 3 गुना बढ़कर 3,367 करोड़ रुपये हो गया।