जेप्टो कर रही बाजार में सार्वजनिक होने की तैयारी, दाखिल किए दस्तावेज

क्या है खबर?

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो ने गोपनीय रूप से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए मसौदा पत्र दाखिल किए हैं। कंपनी की 1.3 अरब डॉलर (11,000-12,000 करोड़ रुपये) जुटाने और जुलाई से सितंबर, 2026 के बीच सार्वजनिक होने का लक्ष्य रख रही है। सूत्रों ने बताया है कि मॉर्गन स्टेनली, एक्सिस कैपिटल, HSBC, गोल्डमैन सैक्स, JM फाइनेंशियल, IIFL सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल इस इश्यू के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं।